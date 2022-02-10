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В Тюмени распространяют фейк с инструкцией по дистанту для школьников

10 февраля 08:18
Фото: Родительский чат в Viber
В тюменских родительских чатах появился фейк годичной давности с инструкцией на время дистанционного обучения в школах. В инструкции содержатся неполезные советы для обучающихся.
Сюжет
Тюмень

В юмористическом сообщении якобы от директора центральной тюменской школы предлагается на время онлайн-обучения создать детям условия, «как в общеобразовательном учреждении».

«Например, пусть в ботинках пинают по стенам, оставляя следы, на столах выцарапывают имена своих любимых. Не выключают свет в комнатах, затыкают во все открытые отверстия фантики от конфет и чипсов», говорится в фейковом сообщении.

«Директор школы» просит родителей не наказывать детей, ведь они «немного пошалят», а потом вернутся обратно в школу.

«И самое главное, ни в коем случае не кричите на них, ведь вы можете испортить их нежную психику, а главное, берегите свои нервы, ведь нервные клетки не восстанавливаются»,гласит псевдоинструкция.

Ранее «Наш город» писал, что реальное решение о продлении или отмене дистанционного обучения для тюменских школьников примут 11 февраля.

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#Новости#Тюмень#Школы#Родители#Школьники#Ангелина Крестьянникова#Общество
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