В Тюмени распространяют фейк с инструкцией по дистанту для школьников

В юмористическом сообщении якобы от директора центральной тюменской школы предлагается на время онлайн-обучения создать детям условия, «как в общеобразовательном учреждении»
«Например, пусть в ботинках пинают по стенам, оставляя следы, на столах выцарапывают имена своих любимых. Не выключают свет в комнатах, затыкают во все открытые отверстия фантики от конфет и чипсов», говорится в фейковом сообщении.
«Директор школы» просит родителей не наказывать детей, ведь они «немного пошалят», а потом вернутся обратно в школу.
«И самое главное, ни в коем случае не кричите на них, ведь вы можете испортить их нежную психику, а главное, берегите свои нервы, ведь нервные клетки не восстанавливаются»,гласит псевдоинструкция.
Ранее «Наш город» писал, что реальное решение о продлении или отмене дистанционного обучения для тюменских школьников примут 11 февраля.