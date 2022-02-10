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В Тюмени прокурор проконтролирует проверки по факту взрыва газового баллона в гараже

10 февраля 08:46
Фото: «Наш Город»
Заместитель прокурора Ленинского округа города Тюмени взял на личный контроль проведение проверок из-за случившегося 9 февраля взрыва в гараже. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области. В результате взрыва газового баллона разрушился гараж и 5 тюменцев, извлеченных из-под обломков, были травмированы.

Правоохранительные органы совместно со специалистами главного управления МЧС России по Тюменской области проводят процессуальные проверки, чтобы установить обстоятельства взрыва.

Для координации работы и привлечения виновных лиц к ответственности на месте работает заместитель прокурора Ленинского округа.

Взрыв случился вечером 9 февраля по улице Малышева д. 2Б в гаражном боксе гаражного кооператива «Строитель-2». Причиной взрыва стал газ. Пострадали 5 тюменцев.

Ранее департамент здравоохранения рассказал «Нашему городу» о состоянии пострадавших людей.

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#Новости#Сергей Антонов#Общество
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