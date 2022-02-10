В Тюмени прокурор проконтролирует проверки по факту взрыва газового баллона в гараже

Правоохранительные органы совместно со специалистами главного управления МЧС России по Тюменской области проводят процессуальные проверки, чтобы установить обстоятельства взрыва.
Для координации работы и привлечения виновных лиц к ответственности на месте работает заместитель прокурора Ленинского округа.
Взрыв случился вечером 9 февраля по улице Малышева д. 2Б в гаражном боксе гаражного кооператива «Строитель-2». Причиной взрыва стал газ. Пострадали 5 тюменцев.
Ранее департамент здравоохранения рассказал «Нашему городу» о состоянии пострадавших людей.