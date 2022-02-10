В Тюмени прокурор проконтролирует проверки по факту взрыва газового баллона в гараже

Заместитель прокурора Ленинского округа города Тюмени взял на личный контроль проведение проверок из-за случившегося 9 февраля взрыва в гараже. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области. В результате взрыва газового баллона разрушился гараж и 5 тюменцев, извлеченных из-под обломков, были травмированы.

Правоохранительные органы совместно со специалистами главного управления МЧС России по Тюменской области проводят процессуальные проверки, чтобы установить обстоятельства взрыва. Для координации работы и привлечения виновных лиц к ответственности на месте работает заместитель прокурора Ленинского округа. Взрыв случился вечером 9 февраля по улице Малышева д. 2Б в гаражном боксе гаражного кооператива «Строитель-2». Причиной взрыва стал газ. Пострадали 5 тюменцев. Ранее департамент здравоохранения рассказал «Нашему городу» о состоянии пострадавших людей. Материалы по теме В Тюмени пятеро человек пострадали из-за взрыва в гараже газового баллона Ночной взрыв в Тюмени: трое пострадавших в ожоговом центре, двое в реанимации