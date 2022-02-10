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В Тюмени принят закон о тишине, взорвался газ, ковидные ограничения будут оставлены

10 февраля 18:00
Фото: 1Mi
Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о тишине. Из-за взрыва газового баллона в гараже пострадали 5 человек. В регионе коронавирусные ограничения остаются действующими.

Проект закона внесла прокуратура Тюменской области

На заседании областной Думы депутаты в первом чтении приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области».

Закон запрещает шуметь в период с 22:00 до 08:00, в будние дни с 13:00 до 15:00, с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

В список «громких» действий включены крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах, передвижение предметов и долгая работа автосигнализаций.

Во время взрыва газового баллона в гараже пострадали пятеро человек

Инцидент произошел вечером в гараже на окраине города. Молодые люди занимались ремонтом машины, использовали газобаллонную аппаратуру. В определенный момент прогремел взрыв. В результате помещение полностью разрушилось. Обломки конструкций попали на соседние автомобили и раздавили их.

Пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

В Тюменской области усиление режима повышенной готовности пока не планируется

Губернатор Тюменской области на пресс-конференции 9 февраля сообщил, что при настоящих темпах заболеваемости и состоянии системы здравоохранения не планируется вводить новые ограничения. Однако действующие не будут сняты.

Напомним, что 11 февраля примут решение о продлении или отмене дистанционного обучения для тюменских школьников.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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