В Тюмени принят закон о тишине, взорвался газ, ковидные ограничения будут оставлены

На заседании областной Думы депутаты в первом чтении приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области».
Закон запрещает шуметь в период с 22:00 до 08:00, в будние дни с 13:00 до 15:00, с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.
В список «громких» действий включены крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах, передвижение предметов и долгая работа автосигнализаций.
Инцидент произошел вечером в гараже на окраине города. Молодые люди занимались ремонтом машины, использовали газобаллонную аппаратуру. В определенный момент прогремел взрыв. В результате помещение полностью разрушилось. Обломки конструкций попали на соседние автомобили и раздавили их.
Пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства взрыва устанавливаются.
Губернатор Тюменской области на пресс-конференции 9 февраля сообщил, что при настоящих темпах заболеваемости и состоянии системы здравоохранения не планируется вводить новые ограничения. Однако действующие не будут сняты.
Напомним, что 11 февраля примут решение о продлении или отмене дистанционного обучения для тюменских школьников.