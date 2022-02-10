В Тюмени отремонтируют три улицы в центре города

Стартовая стоимость на тендер начинается с 9 452 850 рублей. Проект по ремонтным работам, которые должны пройти в границах улиц Первомайской и Челюскинцев, подрядная организация, победившая в конкурсе, должна предоставить до первого ноября следующего года.
«Произвести все необходимые инженерные изыскания с учётом ливневой канализации. Разработать установку наружного освещения, светофоров, обочин, разворотов и „лежачих полицейских“. Также необходимо рассмотреть возможность размещения велодорожек»,следует из технического задания.
Заявки можно подать до начала марта — 2 числа. Проект финансируется из муниципального бюджета.