В Тюмени отремонтируют три улицы в центре города

Стартовая стоимость на тендер начинается с 9 452 850 рублей. Проект по ремонтным работам, которые должны пройти в границах улиц Первомайской и Челюскинцев, подрядная организация, победившая в конкурсе, должна предоставить до первого ноября следующего года.