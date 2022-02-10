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В Тюмени отремонтируют три улицы в центре города

10 февраля 07:24
Фото: 1Mi
В Тюмени отремонтируют три улицы в центре города
Исходя из документации, опубликованной региональным департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта на сайте госзакупок, в Тюмени планируют капитальный ремонт трёх улиц — Володарского, Хохрякова и Советской.
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Тюмень

Стартовая стоимость на тендер начинается с 9 452 850 рублей. Проект по ремонтным работам, которые должны пройти в границах улиц Первомайской и Челюскинцев, подрядная организация, победившая в конкурсе, должна предоставить до первого ноября следующего года.

«Произвести все необходимые инженерные изыскания с учётом ливневой канализации. Разработать установку наружного освещения, светофоров, обочин, разворотов и „лежачих полицейских“. Также необходимо рассмотреть возможность размещения велодорожек»,следует из технического задания.

Заявки можно подать до начала марта — 2 числа. Проект финансируется из муниципального бюджета.

#Новости#Улицы#Тюмень#Ремонт#Дарья Гасникова#Общество
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