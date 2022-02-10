В Тюмени бывший фитнес-инструктор сядет в тюрьму на 5 лет за крупный сбыт наркотиков

Оплата должна была производиться криптовалютой.
Обучившись хитростям закладок, мужчина стал развозить по городу запрещенные вещества, при этом он сам забирал наркотики у «поставщиков» по приходившим координатам.
17 июня 2021 года он вытащил из тайника партию из 60 свертков запрещенных веществ и 30 штук пристроил в районе Алебашевского базара.
Следующим вечером в районе КПД он разложил 8 свертков с наркотическим средством, но в лесополосе по улице 50 лет ВЛКСМ его заметил проезжавший мимо экипаж ППС.
Полицейские так и не смогли получить внятного ответа на вопрос, что молодой человек делает в лесополосе, но Сергей Т. сразу сознался, что сумке у него наркотики. В присутствии понятых полицейские изъяли из его сумки 22 свертка, сотовый телефон и банковскую карту.
По словам матери приговоренного к колонии строгого режима, ее сын окончил техникум, отслужил в армии, какое-то время проработал фитнес-инструктором, а потом у него возникли проблемы с устройством на работу, везде был нужен опыт. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в семье были проблемы с задолженностью по коммуналке в размере 198 тысяч рублей. Она предположила, что сын занялся преступной деятельностью из-за финансовых трудностей.