В Тюмени бывший фитнес-инструктор сядет в тюрьму на 5 лет за крупный сбыт наркотиков

По словам матери приговоренного к колонии строгого режима, ее сын окончил техникум, отслужил в армии, какое-то время проработал фитнес-инструктором, а потом у него возникли проблемы с устройством на работу, везде был нужен опыт. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в семье были проблемы с задолженностью по коммуналке в размере 198 тысяч рублей. Она предположила, что сын занялся преступной деятельностью из-за финансовых трудностей.