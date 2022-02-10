В РФ школьник получил 5 лет колонии за игру в Minecraft

Суд рассматривал дело «о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности» в компьютерной игре. Следователи полагают, что с октября 2019 по июнь 2020 года ребята обучались изготавливать взрывчатку. Более того, спецслужбы изъяли у них телефоны, где подростки в переписке обсуждали как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft.
«Пять лет с отбыванием наказания в испытательной колонии со штрафом в размере 30 тыс. рублей»сообщил источник агентства.
Ребят обвиняли в участии в террористическом сообществе, но позже СКР прекратил дело (ст. 205.4 УК РФ) из-за непричастности подростков.