В РФ школьник получил 5 лет колонии за игру в Minecraft

Суд рассматривал дело «о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности» в компьютерной игре. Следователи полагают, что с октября 2019 по июнь 2020 года ребята обучались изготавливать взрывчатку. Более того, спецслужбы изъяли у них телефоны, где подростки в переписке обсуждали как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft.