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В РФ школьник получил 5 лет колонии за игру в Minecraft

10 февраля 10:55
Фото: 1Mi
Подросток из города Канска в Красноярском крае получил 5 лет колонии за игру в Minecraft. Ещё двое фигурантов отделались условными сроками, сообщает ТАСС.

Суд рассматривал дело «о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности» в компьютерной игре. Следователи полагают, что с октября 2019 по июнь 2020 года ребята обучались изготавливать взрывчатку. Более того, спецслужбы изъяли у них телефоны, где подростки в переписке обсуждали как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft.

«Пять лет с отбыванием наказания в испытательной колонии со штрафом в размере 30 тыс. рублей»сообщил источник агентства.

Ребят обвиняли в участии в террористическом сообществе, но позже СКР прекратил дело (ст. 205.4 УК РФ) из-за непричастности подростков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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