В поликлиниках Тюмени снизились очереди, а больничный закрывают автоматически

Ранее жители города жаловались на огромные очереди в больницах.
«Вот как это сделали в четвёртой поликлинике. Здесь в основном здании принимают пациентов с ОРВИ с отрицательным ПЦР-тестом. Люди с хроническими заболеваниями получают помощь на Холодильной, а на Индустриальной, 49 открыт круглосуточный фильтр»говорится на телеканале.
Люди с COVID-19 в больницы не приходят, медики сами выезжают к ним. В поликлинике №4 активно работают студенты ТГМУ. С 6 февраля больничный можно закрыть по телефону без ПЦР-тестов. Если у пациента нет жалоб и симптомов, его выписывают автоматически на седьмой день.