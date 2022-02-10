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В поликлиниках Тюмени снизились очереди, а больничный закрывают автоматически

10 февраля 11:54
Фото: Телеканал "Тюменское Время"
Телеканал «Тюменское время» сообщает о снижении очередей в поликлинике № 4 в Тюмени. Отмечается, что тюменским медицинским учреждениям удалось распределить потоки пациентов.
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Тюмень

Ранее жители города жаловались на огромные очереди в больницах.

«Вот как это сделали в четвёртой поликлинике. Здесь в основном здании принимают пациентов с ОРВИ с отрицательным ПЦР-тестом. Люди с хроническими заболеваниями получают помощь на Холодильной, а на Индустриальной, 49 открыт круглосуточный фильтр»говорится на телеканале.

Люди с COVID-19 в больницы не приходят, медики сами выезжают к ним. В поликлинике №4 активно работают студенты ТГМУ. С 6 февраля больничный можно закрыть по телефону без ПЦР-тестов. Если у пациента нет жалоб и симптомов, его выписывают автоматически на седьмой день.

#Новости#ОРВИ#Тюмень#Коронавирус#Больничный лист#Очереди#Медицина#Александр Мязин#Общество
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