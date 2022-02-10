В поликлиниках Тюмени снизились очереди, а больничный закрывают автоматически

Люди с COVID-19 в больницы не приходят, медики сами выезжают к ним. В поликлинике №4 активно работают студенты ТГМУ. С 6 февраля больничный можно закрыть по телефону без ПЦР-тестов. Если у пациента нет жалоб и симптомов, его выписывают автоматически на седьмой день.