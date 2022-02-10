Сразу 8 автоаварий произошли днем в Тюмени

В районе ТЦ «Рентал» столкнулись сразу несколько машин, здесь наблюдается небольшой затор. Сразу две аварии зафиксированы на Федюнинского (объездная дорога). О пострадавших не сообщается.
ДТП произошли на улицах Мельникайте, Монтажников, Широтная. На Республики столкнулись Лада и автобус №11, пострадавших нет.
Стоит отметить, что днём в городе пробки составили всего 3 балла. Вечером в час пик ожидается от 6 до 8 баллов, между тем машин в городе немного из-за перевода части сотрудников на удалёнку.