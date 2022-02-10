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Сразу 8 автоаварий произошли днем в Тюмени

10 февраля 11:07
Фото: 2ГИС
В Тюмени 10 февраля к середине дня произошло сразу 8 автомобильных аварий, сообщает сервис 2ГИС. Обычно подобного к 15:00 в городе не бывает. Днём случается от 1 до 4 дорожных происшествий.

В районе ТЦ «Рентал» столкнулись сразу несколько машин, здесь наблюдается небольшой затор. Сразу две аварии зафиксированы на Федюнинского (объездная дорога). О пострадавших не сообщается.

ДТП произошли на улицах Мельникайте, Монтажников, Широтная. На Республики столкнулись Лада и автобус №11, пострадавших нет.

Стоит отметить, что днём в городе пробки составили всего 3 балла. Вечером в час пик ожидается от 6 до 8 баллов, между тем машин в городе немного из-за перевода части сотрудников на удалёнку.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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