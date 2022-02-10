Состояние избитой бывшим сожителем тюменки Ирины прокомментировал её адвокат

Напомним, 2 февраля Александр Ж. напал на Ирину около её дома. Со множеством травм её отвезли в больницу, где врачи сделали ей операцию. Начальница пострадавшей писала в своем аккаунте в социальных сетях о том, что мужчина угрожал Ирине расправой, и та обращалась в полицию за помощью, но реакции от правоохранительных органов не последовало.