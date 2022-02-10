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Состояние избитой бывшим сожителем тюменки Ирины прокомментировал её адвокат

10 февраля 06:21
Фото: 1Mi
Адвокат Максим Еремеев рассказал о состоянии Ирины В. и какие действия они предпримут в ближайшее время. Этот инцидент случился 2 февраля — бывший сожитель пострадавшей, гражданин Белоруссии Александр Ж., сильно избил ее. С многочисленными травмами женщина попала в больницу. Произошедшее получило широкую огласку.
Сюжет
Тюмень

По словам адвоката, сейчас девушке легче и в скором времени её переведут на амбулаторное лечение.

«Ориентировочно завтра или возможно в понедельник»,уточнил он.

Еремеев подчеркнул, что в настоящий момент инициировано обращение в органы следственного комитета и прокуратуры, чтобы изъять дело из отдела полиции.

«Квалифицировать действия этого хулигана по покушению на убийство, а также дать уголовно-правовую оценку по факту похищения»сказал адвокат.

Напомним, 2 февраля Александр Ж. напал на Ирину около её дома. Со множеством травм её отвезли в больницу, где врачи сделали ей операцию. Начальница пострадавшей писала в своем аккаунте в социальных сетях о том, что мужчина угрожал Ирине расправой, и та обращалась в полицию за помощью, но реакции от правоохранительных органов не последовало.

Ранее «Наш город» рассказывал, что почётный консул Белоруссии в Тюмени Владимир Шугля взял ситуацию на личный контроль.

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