Силовики задержали 14 подозреваемых в волне «минирований» в России

По данным Федеральной службы безопасности, организатором незаконных действий является 18-летний гражданин Украины Осипчук. Молодой человек учится в киевском Национальном техуниверситете на факультете информационной безопасности. Он в сговоре с подельниками устраивал «минирования».
В случае, если будет собрана достаточная доказательная база и установлена причастность подозреваемых, это станет поимкой одной из самых больших группировок интернет-террористов.
Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре и соседних регионах проходят массовые эвакуации школьников из общеобразовательных учреждений. Сообщения поступали в разные дни.