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Силовики задержали 14 подозреваемых в волне «минирований» в России

10 февраля 09:28
Фото: 1Mi
Силовики задержали 14 причастных к волне «минирований» в России
Силовики задержали 14 подозреваемых в недавно прокатившейся волне «минирований» по всей России и некоторых соседних странах. Ими стали участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, пишет РИА-Новости.
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Тюмень

По данным Федеральной службы безопасности, организатором незаконных действий является 18-летний гражданин Украины Осипчук. Молодой человек учится в киевском Национальном техуниверситете на факультете информационной безопасности. Он в сговоре с подельниками устраивал «минирования».

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В случае, если будет собрана достаточная доказательная база и установлена причастность подозреваемых, это станет поимкой одной из самых больших группировок интернет-террористов.

Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре и соседних регионах проходят массовые эвакуации школьников из общеобразовательных учреждений. Сообщения поступали в разные дни.

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