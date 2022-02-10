После ночного взрыва в гараже пять тюменцев получили различные травмы и ожоги

Вчера, 9 февраля, поздним вечером, в гаражном кооперативе на улице Малышева в одном из боксов для авто произошёл врыв газа, в результате которого разрушился гараж и пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе тюменского Управления МЧС. От областного депздрава известно, что двое из числа пострадавших в реанимации.

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