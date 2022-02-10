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После ночного взрыва в гараже пять тюменцев получили различные травмы и ожоги

10 февраля 08:53
Вчера, 9 февраля, поздним вечером, в гаражном кооперативе на улице Малышева в одном из боксов для авто произошёл врыв газа, в результате которого разрушился гараж и пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе тюменского Управления МЧС. От областного депздрава известно, что двое из числа пострадавших в реанимации.
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Тюмень

Вызов на дежурный пульт МЧС поступил в 21 час 4 минуты вечера. В ведомстве уточнили, что предварительная причина произошедшего — разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле.

Пятерых пострадавших спасатели передали медикам, которые прибыли на место через 10 минут после вызова. Три бригады продолжали дежурить до 22 часов 30 минут.

«Трое пациентов получают помощь в ожоговом отделении ОКБ № 1. У них диагностированы повреждение дыхательных путей и ожоги. Состояние пострадавших стабилизировалось. Их травмы оцениваются как средней степени тяжести», пояснили «Нашему Городу» в областном депздраве.

Там также уточнили, что ещё двое потерпевших находятся в анестезиологии-реанимации ОКБ № 2. В результате происшествия они получили тяжёлые комбинированные травмы, в том числе спинальные травмы, ожоги и ушибы грудной клетки, а у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

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