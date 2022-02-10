Пасмурно и без осадков будет в четверг в Тюмени

Похолодание ожидает Тюмень в пятницу, температура воздуха снизится до – 16 градусов. Скорость южного ветра повысится до 4-6 метров в секунду, влажность около 80%. Высота снежного покрова почти 38 сантиметров.
В субботу потеплеет до – 13 градусов, в это время ожидается снегопад и до 3 мм осадков. Весь день будет пасмурным, скорость ветра постепенно снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность около 80%.
На следующей неделе в городе вновь ожидается потепление и небольшой снегопад. Атмосферное давление снизится.