nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночной взрыв в Тюмени: трое пострадавших в ожоговом центре, двое в реанимации

10 февраля 07:56
Фото: «Наш город»
В Тюмени вчера вечером в гаражном кооперативе произошел взрыв газа. От взрывной волны разрушился гараж, пятерых человек извлекали из-под завалов. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Троим пациентам помощь оказывают в ожоговом отделении, а двое получают помощь в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ № 2.

В столице Сибири 9 февраля пятеро тюменцев ремонтировали автомобиль, однако это привело к плачевным последствиям. Произошел взрыв газа, а взрывная волна обрушила гараж, завалив при этом и самих молодых людей. Теперь они находятся в реанимации и в ожоговом центре.

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Трое находятся в ожоговом отделении первой областной больницы с термоингаляционными травмами. Повреждены дыхательные пути, а также имеются ожоги.

Врачи их состояние оценивают как стабильное и средней степени тяжести.

А двоим пострадавшим оказывают помощь в условиях анестезиологии-реанимации Областной больницы № 2. У них зафиксированы тяжелые комбинированные травмы: ожоги, ушибы, травмы спины, грудной клетки, а также у одного из тюменцев имеется черепно-мозговая травма.

Материалы по теме
Пострадал человек во взрыве автомобиля на парковке в ТобольскеОчевидец ЧП со взрывом в женском монастыре раскрыл детали инцидентаВ Тюмени пятеро человек пострадали из-за взрыва в гараже газового баллона
#Новости#Взрывы#Больница#Пожар#Газ#Пострадавшие#МЧС#Происшествие#Екатерина Байкалова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25