Ночной взрыв в Тюмени: трое пострадавших в ожоговом центре, двое в реанимации

В столице Сибири 9 февраля пятеро тюменцев ремонтировали автомобиль, однако это привело к плачевным последствиям. Произошел взрыв газа, а взрывная волна обрушила гараж, завалив при этом и самих молодых людей. Теперь они находятся в реанимации и в ожоговом центре.