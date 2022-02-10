Ночной взрыв в Тюмени: трое пострадавших в ожоговом центре, двое в реанимации

В столице Сибири 9 февраля пятеро тюменцев ремонтировали автомобиль, однако это привело к плачевным последствиям. Произошел взрыв газа, а взрывная волна обрушила гараж, завалив при этом и самих молодых людей. Теперь они находятся в реанимации и в ожоговом центре.
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Трое находятся в ожоговом отделении первой областной больницы с термоингаляционными травмами. Повреждены дыхательные пути, а также имеются ожоги.
Врачи их состояние оценивают как стабильное и средней степени тяжести.
А двоим пострадавшим оказывают помощь в условиях анестезиологии-реанимации Областной больницы № 2. У них зафиксированы тяжелые комбинированные травмы: ожоги, ушибы, травмы спины, грудной клетки, а также у одного из тюменцев имеется черепно-мозговая травма.