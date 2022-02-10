На улице Холодильной в Тюмени Mazda влетела в Lada

Сегодня на дорогах города серьёзные пробки отмечены в районе Червишевского тракта, Федюнинского и Мельникайте. При выезде из города возникла многокилометровая пробка из-за ДТП Fiat и Nissan на объездной дороге. Машины заблокировали одну полосу движения, скорость транспортных средств упала до 5-8 км/ч.