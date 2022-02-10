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На улице Холодильной в Тюмени Mazda влетела в Lada

10 февраля 14:20
Фото: 2ГИС
В Тюмени на улице Холодильной около дома № 65 сегодня столкнулись Mazda и тонированный ВАЗ-2113. Пострадал водитель отечественного автомобиля, сообщают очевидцы.
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Тюмень

Инцидент произошел вечером 10 февраля. Mazda получила серьёзные повреждения передней части кузова. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, госпитализация водителя ВАЗ не потребовалась.

Сегодня на дорогах города серьёзные пробки отмечены в районе Червишевского тракта, Федюнинского и Мельникайте. При выезде из города возникла многокилометровая пробка из-за ДТП Fiat и Nissan на объездной дороге. Машины заблокировали одну полосу движения, скорость транспортных средств упала до 5-8 км/ч.

В Тюмени вечером фиксировались большие пробки на Мельникайте и Червишевском тракте
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#Новости#Тюмень#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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