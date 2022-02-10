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На кольце 50 лет ВЛКСМ после столкновения автомобиль влетел в бетонное ограждение

10 февраля 06:39
Фото: «НашГород»
На кольце 50 лет ВЛКСМ после столкновения автомобиль влетел в ограждение
Накануне, 9 февраля, в вечернее время в Тюмени на кольце 50 лет ВЛКСМ и улицы Горького произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись два автомобиля, после этого один из них влетел в бетонное ограждение.
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Тюмень

Судя по всему, авария произошла из-за несоблюдения очерёдности проезда и требований дорожных знаков. Подробности ДТП выяснят автоинспекторы. Несмотря на то, что инцидент выглядит довольно серьёзно — одна из машин снесла бетонный забор и наполовину оказалась в нем, — к счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

«На 50 лет ВЛКСМ столкнулись два автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал»,уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре прошёл рейд «Скрытый патруль», в ходе которого были выявлены семь нарушений, в том числе грубых. В ГИБДД рассказали о водителе «Мерседеса» без водительских прав и подложными номерными знаками, который множество раз нарушал ПДД.

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#Новости#Автомобили#ДТП#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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