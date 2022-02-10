На кольце 50 лет ВЛКСМ после столкновения автомобиль влетел в бетонное ограждение

Судя по всему, авария произошла из-за несоблюдения очерёдности проезда и требований дорожных знаков. Подробности ДТП выяснят автоинспекторы. Несмотря на то, что инцидент выглядит довольно серьёзно — одна из машин снесла бетонный забор и наполовину оказалась в нем, — к счастью, в результате инцидента пострадавших нет.
«На 50 лет ВЛКСМ столкнулись два автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал»,уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре прошёл рейд «Скрытый патруль», в ходе которого были выявлены семь нарушений, в том числе грубых. В ГИБДД рассказали о водителе «Мерседеса» без водительских прав и подложными номерными знаками, который множество раз нарушал ПДД.