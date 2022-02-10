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На 84-м году жизни в Тюмени скончалась основатель детского центра «Надежда»

10 февраля 14:52
Фото: 1Mi
Экс-главврач лечебного центра «Надежда» Елена Анисина скончалась на 84-м году жизни. В последнее время она проходила лечение из-за болезни, сообщают подписчики одного из тюменских пабликов в социальных сетях.

Она занималась реабилитацией тяжелобольных детей. Редакция «Нашего города» приносит родным и близким Елены Анисиной свои соболезнования.

Стоит отметить, что в качестве самостоятельного учреждения центр существует с 1997 года, тюменский филиал расположен по ул. Хохрякова, 80/1. Центр «Надежда» работает и в Тобольске, в 2021 году здесь поправили здоровье почти 2 000 малышей.

Ранее «Наш город» сообщал о смерти Михаила Гардубея, ему было 73 года. Всё произошло 6 февраля. Он принимал участие в масштабных выставках картин, а с 1997 года являлся членом Союза дизайнеров.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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