На 84-м году жизни в Тюмени скончалась основатель детского центра «Надежда»

Она занималась реабилитацией тяжелобольных детей. Редакция «Нашего города» приносит родным и близким Елены Анисиной свои соболезнования.
Стоит отметить, что в качестве самостоятельного учреждения центр существует с 1997 года, тюменский филиал расположен по ул. Хохрякова, 80/1. Центр «Надежда» работает и в Тобольске, в 2021 году здесь поправили здоровье почти 2 000 малышей.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти Михаила Гардубея, ему было 73 года. Всё произошло 6 февраля. Он принимал участие в масштабных выставках картин, а с 1997 года являлся членом Союза дизайнеров.