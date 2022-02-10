На 84-м году жизни в Тюмени скончалась основатель детского центра «Надежда»

Стоит отметить, что в качестве самостоятельного учреждения центр существует с 1997 года, тюменский филиал расположен по ул. Хохрякова, 80/1. Центр «Надежда» работает и в Тобольске, в 2021 году здесь поправили здоровье почти 2 000 малышей.