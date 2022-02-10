МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге

«Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.