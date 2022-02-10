Летом 2022 года УСТЭК заменит тепловые сети в 26-ти дворах Тюмени

«Городская программа благоустройства дворовых территорий дает УСТЭК прекрасную возможность заменить тепловые сети на большем количестве участков, что для Тюмени, с ее высоким процентом изношенных сетей, особенно ценно. Так, за счет субсидий из муниципального бюджета в 2021 году мы капитально отремонтировали 23 объекта, а в этом году их будет 26», сообщил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.