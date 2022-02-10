Летом 2022 года УСТЭК заменит тепловые сети в 26-ти дворах Тюмени

Общая протяженность участков теплотрасс, подлежащих капитальному ремонту (замене) благодаря участию в данной программе, превысит 3 км.
Инженерные коммуникации во всех дворах, включенных в городскую программу благоустройства, заранее анализируются УСТЭК на предмет изношенности. Если их срок службы подходит к концу, то перед началом работ по благоустройству двора тепловые сети меняю на новые. Средства на капитальный ремонт инженерных коммуникаций, расположенных в границах благоустраиваемых дворов, выделяются в качестве субсидии из муниципального бюджета.
«Городская программа благоустройства дворовых территорий дает УСТЭК прекрасную возможность заменить тепловые сети на большем количестве участков, что для Тюмени, с ее высоким процентом изношенных сетей, особенно ценно. Так, за счет субсидий из муниципального бюджета в 2021 году мы капитально отремонтировали 23 объекта, а в этом году их будет 26», сообщил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.
Работы на первых объектах капитального ремонта тепловых сетей стартуют в середине мая. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации на выполнение капитального ремонта тепловых сетей.