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Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о тишине. Вводятся новые ограничения

10 февраля 06:59
Фото: 1Mi
Проект закона внесен прокуратурой Тюменской области. После вступления в силу закона будет запрещено шуметь садоводам, слушать громкую музыку в машине, использовать пиротехнику и даже передвигать предметы дома в рабочие и выходные дни в определённый период времени, кроме празднования Нового года.
Сюжет
Тюмень

На заседании Тюменской областной Думы депутаты приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области» в первом чтении.

Авторы законопроекта отмечали, что на территории региона нормативные правовые акты, предусматривающие права граждан на тишину и покой, не приняты.

«В настоящее время в Тюменской области указанные вопросы регламентируются статьей 1.1 кодекса ТО об Административной ответственности, что не в полной мере отвечает требованиям статьи 1.3.1 КоАП РФ»сказала председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Нельзя будет шуметь в период с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

К списку недопустимых действий относятся крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах и передвижение предметов, а также постоянная работа автосигнализаций.

Фото: «Наш Город»

В Правительстве региона сочли излишним распространение закона на все организации социального обслуживания, ссылаясь на наличие в них правил внутреннего распорядка.

Схожие законы действуют на территориях субъектов России — в Московской, Саратовской, Липецкой, Новосибирской и других областях.

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#Новости#Тюмень#Закон#Сергей Антонов#Политика
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