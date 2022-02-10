Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о тишине. Вводятся новые ограничения

На заседании Тюменской областной Думы депутаты приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области» в первом чтении.
Авторы законопроекта отмечали, что на территории региона нормативные правовые акты, предусматривающие права граждан на тишину и покой, не приняты.
«В настоящее время в Тюменской области указанные вопросы регламентируются статьей 1.1 кодекса ТО об Административной ответственности, что не в полной мере отвечает требованиям статьи 1.3.1 КоАП РФ»сказала председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.
Нельзя будет шуметь в период с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.
К списку недопустимых действий относятся крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах и передвижение предметов, а также постоянная работа автосигнализаций.
В Правительстве региона сочли излишним распространение закона на все организации социального обслуживания, ссылаясь на наличие в них правил внутреннего распорядка.
Схожие законы действуют на территориях субъектов России — в Московской, Саратовской, Липецкой, Новосибирской и других областях.