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Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести новые запреты в школах

10 февраля 07:17
Фото: 1Mi
Директор регионального департамента образования и науки рассказал о реализации мероприятий, направленных на профилактику потребления табака и никотинсодержащей продукции в образовательных учреждениях Тюменской области. Планируется расширение перечня никотинсодержащей продукции.

Алексей Райдер подчеркнул, что на сегодняшний день реализуется весь спектр мер в образовательных организациях. По его словам, важно добиться реализации перечня мероприятий в каждой школе.

«Мы сейчас всё складываем в единый алгоритм работы, действий, в том числе инспекторских выездов, тайного наблюдения и в ближайшее время будем докладывать комитету об организационной работе по данному направлению»сказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Сейчас в регионе молодёжь ищет новые ощущения, а производители табачной продукции создают новые товары в обход законодательства — об этом говорит заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин.

«Не всегда стоит ждать совета из Москвы, а активно подключиться к законодательной работе, в том числе к расширению перечня никотинсодержащей продукции»,заметил он.

Сообщается, что в рамках образовательных мероприятий в медицинских организациях проведено 210 школ по отказу от курения, обучено 1 088 человек.

#Новости#Сергей Антонов#Политика
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