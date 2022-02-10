Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести новые запреты в школах

Алексей Райдер подчеркнул, что на сегодняшний день реализуется весь спектр мер в образовательных организациях. По его словам, важно добиться реализации перечня мероприятий в каждой школе.
«Мы сейчас всё складываем в единый алгоритм работы, действий, в том числе инспекторских выездов, тайного наблюдения и в ближайшее время будем докладывать комитету об организационной работе по данному направлению»сказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.
Сейчас в регионе молодёжь ищет новые ощущения, а производители табачной продукции создают новые товары в обход законодательства — об этом говорит заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин.
«Не всегда стоит ждать совета из Москвы, а активно подключиться к законодательной работе, в том числе к расширению перечня никотинсодержащей продукции»,заметил он.
Сообщается, что в рамках образовательных мероприятий в медицинских организациях проведено 210 школ по отказу от курения, обучено 1 088 человек.