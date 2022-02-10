Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести новые запреты в школах

«Мы сейчас всё складываем в единый алгоритм работы, действий, в том числе инспекторских выездов, тайного наблюдения и в ближайшее время будем докладывать комитету об организационной работе по данному направлению»сказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.