Больше 70% жителей России намерены копить деньги в 2022 году

По данным ЦБ РФ до 20% всех депозитов в стране номинированы в иностранной валюте. Они оцениваются в 34,7 трлн рублей. Число банковских клиентов с вкладами в рублях тоже увеличивается, почти 92% клиентов финансовых учреждений предпочитают копить в национальной валюте.
Между тем ранее издание сообщало, что ежемесячные накопления делают только 36% россиян. Они постоянно откладывают от 5 000 рублей. В основном эти вложения пойдут на крупные приобретения, например, недвижимость, машины или дорогую бытовую технику. Кроме того, сбережения идут на путешествия, образование, подушку безопасности на пенсии и на «черный день».