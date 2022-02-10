Больше 70% жителей России намерены копить деньги в 2022 году

Между тем ранее издание сообщало, что ежемесячные накопления делают только 36% россиян. Они постоянно откладывают от 5 000 рублей. В основном эти вложения пойдут на крупные приобретения, например, недвижимость, машины или дорогую бытовую технику. Кроме того, сбережения идут на путешествия, образование, подушку безопасности на пенсии и на «черный день».