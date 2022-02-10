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Больше 70% жителей России намерены копить деньги в 2022 году

10 февраля 13:37
Фото: 1Mi
По данным «Новых Известий», около 76% жителей РФ планируют откладывать деньги в 2022 году, среди них больше всего молодёжи. Люди хотят увеличить свои вклады в банке или вложиться в валюту.

По данным ЦБ РФ до 20% всех депозитов в стране номинированы в иностранной валюте. Они оцениваются в 34,7 трлн рублей. Число банковских клиентов с вкладами в рублях тоже увеличивается, почти 92% клиентов финансовых учреждений предпочитают копить в национальной валюте.

Между тем ранее издание сообщало, что ежемесячные накопления делают только 36% россиян. Они постоянно откладывают от 5 000 рублей. В основном эти вложения пойдут на крупные приобретения, например, недвижимость, машины или дорогую бытовую технику. Кроме того, сбережения идут на путешествия, образование, подушку безопасности на пенсии и на «черный день».

#Новости#Александр Мязин#Экономика
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