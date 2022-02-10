Александр Исаевич: МСП Банку предстоит стать бэк-офисом правительства РФ

В конце концов, из этой платформы страна может сделать ситуационный центр бизнеса. Донастраивать что-либо вполне нормально. Просто сидеть ничего не делая вот это ненормально. Люди могут иметь гипотезу о мерах поддержки, но они должны осознавать: если мера не получилась, ее надо перестроить. Перестройка может быть лишь на основе обратной связи от бизнесменов.