Александр Исаевич: МСП Банку предстоит стать бэк-офисом правительства РФ

На 2022 год Корпорация МСП запланировала активную работу во взаимодействии с Минэкономразвития РФ, пишет interfax.ru со ссылкой на заявление Исаевича. По его словам, в текущем году будет проведена масштабная подготовка к стандартизации региональных мер поддержки с тем, чтобы они стали доступными на цифровой платформе Корпорации МСП.
«Это будет касаться в первую очередь тех мер, которые наиболее востребованы у бизнеса и финансируются из федерального бюджета», — уточнил Исаевич.
На начальном этапе следует определить пять-шесть мер, особенно необходимых российским предпринимателям. В дальнейшем их планируют привести к единому формату, чтобы бизнес мог обратиться за получением таких услуг в электронной форме. Благодаря цифровой платформе бизнесмен будет четко понимать, как «видится» ситуация государству и с какими препятствиями он может столкнуться при получении какого-либо вида господдержки, отметил Исаевич.
Обратную связь руководитель Корпорации МСП назвал при этом одной из ключевых составляющих цифровой платформы. По его словам, у пользователя будет возможность зайти на любую страницу портала МСП.РФ и оставить свой отзыв или комментарий о функционировании онлайн-площадки. Там же можно сообщить и о возникновении проблем в процессе ведения бизнеса.
«Нам очень важен прямой диалог, важно, чтобы пользователь с нами говорил, — подчеркнул Исаевич. — Мы уже в корпорации отпилотировали „Сервис 360°“ для обратной связи и готовы его погрузить в цифровую платформу», — подчеркнул он.
В 2022 году Корпорация МСП планирует, кроме прочего, реформировать дочерний МСП Банк. Члены российского правительства решили, что он останется работать в составе компании. Сейчас продолжается разработка стратегии, направленной на эффективное развитие этой структуры. Предусмотрен, в частности, переход от объемов к увеличению количества получателей поддержки от государства. МСП Банк возьмет на себя аналогичные обязательства, подчеркнул Исаевич.
Он напомнил о том, что в минувшем году в рамках указанного подхода был внедрен новый продукт, получивший название «Экспресс-поддержка»: заем до 10 миллионов рублей без залога предоставляется в онлайн-формате, а процедура его оформления занимает не более 72 часов.
По результатам трех месяцев в МСП Банке выдали 10 миллиардов рублей. «Экспресс-поддержкой» воспользовались за указанный период в общей сложности полторы тысячи российских предпринимателей. Таким образом, на рынке появилась достойная альтернатива потребительским кредитам.
МСП Банк станет бэк-офисом правительства, заявил Исаевич. Организация будет оказывать помощь в достижении тех целей, которые прописаны в национальном проекте, ориентированном на поддержку стратегических инициатив и МСП.
Будучи институтом развития, МСП Банк также станет партнером для небольших региональных банковских учреждений с базовыми лицензиями, заключил руководитель Корпорации МСП.
Кроме того, в текущем году планируется перезапустить дочерний инвестиционный фонд «МИР», оказывающий бизнесу поддержку в сфере как прямых, так и венчурных инвестиций, проинформировал Исаевич.
В конце концов, из этой платформы страна может сделать ситуационный центр бизнеса. Донастраивать что-либо вполне нормально. Просто сидеть ничего не делая вот это ненормально. Люди могут иметь гипотезу о мерах поддержки, но они должны осознавать: если мера не получилась, ее надо перестроить. Перестройка может быть лишь на основе обратной связи от бизнесменов.