11 февраля в Тюмени откроется второй госпиталь «Мать и дитя», но уже инфекционный

По сообщению Инфоцентра правительства, второй корпус «Мать и дитя» будет инфекционным. У учреждения появится 101 санитарный автомобиль, служба скорой помощи получит 44 автомобиля.
Кроме этого, учреждение будет многофункциональным и сможет, в случае необходимости, дополнительно оказывать помощь больным с коронавирусом. Что и происходит в настоящее время: двухэтажный отдельно стоящий корпус перепрофилирован под «ковидный» госпиталь для лечения граждан с инфекционными заболеваниями и COVID-19, сообщается на сайте учреждения.
Губернатор также отметил, что до 2025 года модернизация первичного звена здравоохранения будет включать в себя строительство двух новых поликлиник, возведение 52 модульных конструкций ФАПов и врачебных амбулаторий, а также капремонт 25 объектов.
Напомним, первый корпус группы компаний «Мать и дитя» в Тюмени был построен в 2019 году, там работает много врачей-профессионалов, которые помогают родителям вылечить детей, а также появиться на свет будущим тюменцам.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».