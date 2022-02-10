11 февраля в Тюмени откроется второй госпиталь «Мать и дитя», но уже инфекционный

На пресс-конференции, которая состоялась 10 февраля, губернатор Александр Моор сообщил, что в Тюмени в конце этой недели откроют второй корпус госпиталя «Мать и дитя». Кроме этого, в этом же году после реконструкции состоится открытие поликлиники в Ялуторовске.

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