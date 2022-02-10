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11 февраля в Тюмени откроется второй госпиталь «Мать и дитя», но уже инфекционный

10 февраля 04:11
Фото: 1Мi
На пресс-конференции, которая состоялась 10 февраля, губернатор Александр Моор сообщил, что в Тюмени в конце этой недели откроют второй корпус госпиталя «Мать и дитя». Кроме этого, в этом же году после реконструкции состоится открытие поликлиники в Ялуторовске.
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Тюмень

По сообщению Инфоцентра правительства, второй корпус «Мать и дитя» будет инфекционным. У учреждения появится 101 санитарный автомобиль, служба скорой помощи получит 44 автомобиля.

Кроме этого, учреждение будет многофункциональным и сможет, в случае необходимости, дополнительно оказывать помощь больным с коронавирусом. Что и происходит в настоящее время: двухэтажный отдельно стоящий корпус перепрофилирован под «ковидный» госпиталь для лечения граждан с инфекционными заболеваниями и COVID-19, сообщается на сайте учреждения.

Губернатор также отметил, что до 2025 года модернизация первичного звена здравоохранения будет включать в себя строительство двух новых поликлиник, возведение 52 модульных конструкций ФАПов и врачебных амбулаторий, а также капремонт 25 объектов.

Напомним, первый корпус группы компаний «Мать и дитя» в Тюмени был построен в 2019 году, там работает много врачей-профессионалов, которые помогают родителям вылечить детей, а также появиться на свет будущим тюменцам.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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