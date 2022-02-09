Жители Тюмени вложили полмиллиарда рублей в коммерческую недвижимость

Всего в прошлом году клиенты Сбера инвестировали в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФ 33 млрд рублей, а стоимость чистых активов закрытых фондов достигла рекордных 80 млрд рублей.
Жители Тюмени заняли четвертое место в рейтинге. Больше всего денег в рентные фонды вложили клиенты из Москвы и Подмосковья. Общая сумма их вложений составила 26 млрд рублей, что на 11,5 млрд выше показателя прошлого года. На втором месте — жители Санкт-Петербурга, которые вложили в ЗПИФы 8 млрд рублей (прирост в 2021 году превысил 3 млрд рублей). Тройку лидеров замкнул Екатеринбург (2,9 млрд рублей, +1,6 млрд рублей), далее следуют Тюмень и Казань (2 млрд рублей, +0,5 млрд рублей).
В 2021 году управляющие провели несколько крупных сделок на российском рынке коммерческой недвижимости, пополнив фонды рядом высококачественных и перспективных объектов. Среди них складские комплексы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ростовской области. Также в прошлом году появился первый розничный фонд «Зарубежный рентный бизнес», который инвестирует в недвижимость в Великобритании и выплачивает доход в фунтах стерлингов. Этот инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, а вот паи «Сбер — Арендный бизнес 7» может купить любой клиент прямо в Сбербанк Онлайн.
Екатерина Черных, генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости:
«2021 год стал знаковым не только для нас, но и для рынка доверительного управления в целом. В прошлом году фактически сформировался новый сегмент рынка — розничные рентные фонды. Ранее подобные фонды тоже существовали, однако число пайщиков исчислялось в лучшем случае сотнями — соответственно, приобрести ЗПИФ мог лишь довольно узкий круг людей. С 2021 года рентные фонды коммерческой недвижимости стали доступны всем без ограничений, и люди проголосовали рублём, вложив в новый сегмент рекордный объём средств. Важно, что именно Сбер стал главным драйвером роста и основателем нового розничного сегмента рынка инвестиций в России. Мы ожидаем, что в 2022 году вложения россиян в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов будут расти ещё быстрее и достигнут отметки в 180 млрд рублей».
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Покупка недвижимости считается перспективным вложением во всем мире, а в нашей стране – особенно. ЗПИФы Сбера открывают возможность для широкого круга людей инвестировать в надежные качественные объекты в России и за рубежом».
Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.
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Пресс-служба
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 800 555-55-50.
ООО «Сбер Фонды Недвижимости» зарегистрировано 26 июня 2020 года. Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01038 от 07.10.2020. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ и иными документами можно по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42, на сайте https://www.sberfn.ru, по телефону +7 (495) 252-22-24.
ЗПИФ недвижимости «Сбербанк — Арендный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 за № 3120. По состоянию на 30 декабря 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+5,91%), за 6 мес. (+10,89%), за 1 год (+19,37%), за 3 года (+45,25%).
ЗПИФ недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 3» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 за № 3445.
ЗПИФ недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17.05.2021 года за № 4416. По состоянию на 10 января 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+1,71%), за 6 мес. (+2,87%).
КЗПИФ недвижимости «Зарубежный рентный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2020 года за № 4239-СД.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ.