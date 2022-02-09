Жители Тюмени вложили полмиллиарда рублей в коммерческую недвижимость

«2021 год стал знаковым не только для нас, но и для рынка доверительного управления в целом. В прошлом году фактически сформировался новый сегмент рынка — розничные рентные фонды. Ранее подобные фонды тоже существовали, однако число пайщиков исчислялось в лучшем случае сотнями — соответственно, приобрести ЗПИФ мог лишь довольно узкий круг людей. С 2021 года рентные фонды коммерческой недвижимости стали доступны всем без ограничений, и люди проголосовали рублём, вложив в новый сегмент рекордный объём средств. Важно, что именно Сбер стал главным драйвером роста и основателем нового розничного сегмента рынка инвестиций в России. Мы ожидаем, что в 2022 году вложения россиян в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов будут расти ещё быстрее и достигнут отметки в 180 млрд рублей».