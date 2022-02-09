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За удар битой тюменец должен выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей

9 февраля 07:38
Фото: 1Mi
За удар битой тюменец должен выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей
Городской Центральный районный суд осудил на три года условно и постановил выплатить компенсацию пострадавшему 22-летнего тюменца, который ударил истца битой по голове на парковке и тем самым нанёс тяжкий вред здоровью, сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов.
Сюжет
Тюмень

Ссора между мужчина случилась летом прошлого года на парковке, которая находится в областном центре на улице Мелиораторов.

«Подсудимый взял деревянную биту, хранившуюся в его машине, и нанёс ей удар по голове оппоненту, после которого тот рухнул на асфальт. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — следует из материалов уголовного дела.

Вспыльчивый молодой тюменец полностью признал свою вину. Суд постановил, что он должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей за маоральный ущерб и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

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#Новости#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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