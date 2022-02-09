За удар битой тюменец должен выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей

Ссора между мужчина случилась летом прошлого года на парковке, которая находится в областном центре на улице Мелиораторов.
«Подсудимый взял деревянную биту, хранившуюся в его машине, и нанёс ей удар по голове оппоненту, после которого тот рухнул на асфальт. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — следует из материалов уголовного дела.
Вспыльчивый молодой тюменец полностью признал свою вину. Суд постановил, что он должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей за маоральный ущерб и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.