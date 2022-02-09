nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За распространение тяжёлых наркотиков арестованы 2 студента престижного вуза Тюмени

9 февраля 09:56
Фото: 1Mi
За распространение тяжёлых наркотиков арестованы 2 студента тюменского вуза
В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали, что задержаны двое граждан одной из республик ближнего зарубежья, учащиеся в престижном вузе Тюмени, в личных вещах которых был обнаружен тяжёлый наркотик.
Сюжет
Тюмень

Проводя обыск, полицейские обнаружили в тайнике, который подозреваемые успели оборудовать, 98 свёрнутых пакетика с веществом, похожим на порошок, а также мобильные телефоны и банковские карты. Эксперты выяснили, что найденное рассыпчатое вещество — героин.

«Двое предприимчивых молодых людей через интернет и адрес тайника купили 200 граммов этого наркотика. Запрещённое вещество они поделили партии поменьше и собирались распространять в областном центре на территории Калининского района»,установило следствие.

На студентов завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Оба фигуранта находятся под стражей.

Материалы по теме
Суд отправил тюменца на обязательные работы за хранение наркотиковВ Тюмени за сбыт наркотиков осудили 32-летнего курганца на 8,5 летСуд оштрафовал тюменца за незаконное хранение наркотиков
#Новости#Наркопреступления#Происшествие#Тюмень#Дарья Гасникова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25