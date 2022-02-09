За распространение тяжёлых наркотиков арестованы 2 студента престижного вуза Тюмени

В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали, что задержаны двое граждан одной из республик ближнего зарубежья, учащиеся в престижном вузе Тюмени, в личных вещах которых был обнаружен тяжёлый наркотик.

Сюжет Тюмень