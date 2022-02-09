За распространение тяжёлых наркотиков арестованы 2 студента престижного вуза Тюмени

Проводя обыск, полицейские обнаружили в тайнике, который подозреваемые успели оборудовать, 98 свёрнутых пакетика с веществом, похожим на порошок, а также мобильные телефоны и банковские карты. Эксперты выяснили, что найденное рассыпчатое вещество — героин.
«Двое предприимчивых молодых людей через интернет и адрес тайника купили 200 граммов этого наркотика. Запрещённое вещество они поделили партии поменьше и собирались распространять в областном центре на территории Калининского района»,установило следствие.
На студентов завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Оба фигуранта находятся под стражей.