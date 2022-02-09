ВТБ на 75% увеличил продажи ипотеки в Тюменской области в январе

«Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже сейчас очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров»,отметил Евгений Дячкин.