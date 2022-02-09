В Тюменской области 2802 человека заболели коронавирусом

В Тюменской области инфекцию подхватили 2 802 человека, что на 1,4% больше, чем днём ранее. В соседнем Ханты-Мансийском АО инфекция была подтверждена у 3 471 человека. За прошедшие сутки заболело 3 508 человек. В Ямало-Ненецком АО коронавирус подхватили 1 451 человек, что на 33% меньше, чем 8 февраля.