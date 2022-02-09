В Тюменской области 2802 человека заболели коронавирусом

В Тюменской области инфекцию подхватили 2 802 человека, что на 1,4% больше, чем днём ранее. В соседнем Ханты-Мансийском АО инфекция была подтверждена у 3 471 человека. За прошедшие сутки заболело 3 508 человек. В Ямало-Ненецком АО коронавирус подхватили 1 451 человек, что на 33% меньше, чем 8 февраля.
В России после небольшого спада заболеваемости вновь зафиксирован прирост заболевших. За прошедшие сутки в стране заболело 183 103 человека, 20 178 пациентов было госпитализировано, 97 163 россиянина выздоровело, 669 человек скончалось.
За весь период пандемии заболело 13 330 769 человек. Из них 10 803 305 россиян выздоровело. Зарегистрировано 337 390 летальных исхода.
Ранее «Наш город» рассказал, что с 21 февраля тюменцы смогут получить QR-коды после теста на антитела.