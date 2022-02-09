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В Тюменской области 2 аварийных дома с износом в 70% расселят на 6 лет раньше срока

9 февраля 06:22
Фото: 1Mi
В Тюменской области 2 аварийных дома с износом в 70% расселят
После проверки Тобольской межрайонной прокуратуры жилые дома № 1 и № 3 в деревне Подрезова, признанные аварийными в 2019 году, и которые планировали расселить только в 2028 году, будут расселёны на шесть лет раньше — уже в конце текущего года, рассказали в региональном ведомстве.
Сюжет
Тюмень

Специалисты установили, что физический износ домов по сроку службы составляет более 70%.

«Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии, а потому находиться в этих домах и рядом с ними небезопасно»,пояснили в ведомстве.

Несмотря на это администрация Тобольского муниципального района установила, что здание будет расселено не ранее 31 декабря 2028 года, что очень долго. Потому по иску Тобольской межрайонной прокуратуры Тобольский районный суд вынес решение переселить жильцов этих двух домов до 31 декабря 2022 года.

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#Новости#Аварийные дома#Общество#Аварийное жилье#Тюмень#Дарья Гасникова
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