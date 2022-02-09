В Тюменской области 2 аварийных дома с износом в 70% расселят на 6 лет раньше срока

После проверки Тобольской межрайонной прокуратуры жилые дома № 1 и № 3 в деревне Подрезова, признанные аварийными в 2019 году, и которые планировали расселить только в 2028 году, будут расселёны на шесть лет раньше — уже в конце текущего года, рассказали в региональном ведомстве.

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