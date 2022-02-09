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В Тюменской гордуме обсудили развитие системы ливневой канализации

9 февраля 04:09
Фото: 1Mi
В Тюменской гордуме обсудили развитие системы ливневой канализации
В Тюменской гордуме поговорили об организации системы водоотведения талых и дождевых вод, созданной в прошлом году, и обсудили развитие ливневой канализации на текущий год, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
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Тюмень

В 2021 году было оборудовано более чем на 13 километров. Сегодня 1 137, 28 километров городских дорог обеспечены ливневой системой водоотведения на 39,5%.

«Ливневая система появилась на улице Монтажников, в границах улиц Губернской — Закалужской и Московского тракта, а также на перекрёстке Мельникайте — Дружбы и на улице Мельникайте — от моста через Туру до улицы Дружбы. Общая протяжённость вышеперечисленных систем ливневой сети — 7,03 км», — уточнили в администрации.

Также на сегодняшний день инженеры подготовили четыре территории, где пройдут работы по строительству дорог: в микрорайоне Плеханово и для реконструкции улицы Мельникайте на участке от моста через Туру до улицы Дружбы.

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#Новости#Канализация#Общество#Ливневая канализация#Тюмень#Дарья Гасникова
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