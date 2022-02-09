В Тюменской гордуме обсудили развитие системы ливневой канализации

В 2021 году было оборудовано более чем на 13 километров. Сегодня 1 137, 28 километров городских дорог обеспечены ливневой системой водоотведения на 39,5%.
«Ливневая система появилась на улице Монтажников, в границах улиц Губернской — Закалужской и Московского тракта, а также на перекрёстке Мельникайте — Дружбы и на улице Мельникайте — от моста через Туру до улицы Дружбы. Общая протяжённость вышеперечисленных систем ливневой сети — 7,03 км», — уточнили в администрации.
Также на сегодняшний день инженеры подготовили четыре территории, где пройдут работы по строительству дорог: в микрорайоне Плеханово и для реконструкции улицы Мельникайте на участке от моста через Туру до улицы Дружбы.