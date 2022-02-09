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В Тюмени во дворе жилого дома машину закидали кабачковой икрой

9 февраля 03:54
Фото: 1Mi
Жильцы дома в тюменской Зареке закидали машину автолюбителя кабачковой икрой и вареньем. Причина — долгий прогрев машины под их окнами, сообщается в группе «Тюмень Подслушано Зарека» в ВК.
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Тюмень

Жители считают, что такой долгий прогрев двигателя машины вредит их здоровью, так как выхлопные газы, содержащие много вредных веществ, поднимаются вверх и проникают через форточку. Почти все комментаторы под постом согласны с этим фактом.

«Ну, вы-то добренькие, пока лично вас не касается. Машину под окном прогревать — миленько. А если вам выхлопными газами днями на пролёт, и вашим детям этим дышать — вы тоже будете улыбаться и сиять или в лес поедете? Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Не надо портить жизнь людям, тогда все будут добрые»пишет тюменка в соцсетях

Наиболее активные жильцы считают, что нужно зафиксировать нарушение и отправить по почте в ГИБДД. Действительно, по Правилам дорожного движения (пункт 17.2) запрещается стоянка с работающим двигателем в жилых зонах, а также на приравненных к ним дворовых территориях более 5-ти минут, если это не связано с посадкой или высадкой пассажиров или разгрузкой/погрузкой транспортного средства.

Но есть и такие горожане, которые предлагают обратить внимание не на машины, а на заводы, загрязняющие окружающую среду.

«Лучше бы эти люди обратили внимание на заводы, которые вырабатывают миллионы тонн [вредных веществ]и загрязняют воздух». пишет другая тюменка

В основном, тюменцы сошлись во мнении, что действительно, прогревать машину под окнами — наносить вред людям и окружающей среде.

Также в комментариях напоминают о том, что водитель может получить административный штраф в размере 1500 рублей по части 1 статьи 12.28 КоАП РФ (Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах).

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