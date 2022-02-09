В Тюмени во дворе жилого дома машину закидали кабачковой икрой

«Ну, вы-то добренькие, пока лично вас не касается. Машину под окном прогревать — миленько. А если вам выхлопными газами днями на пролёт, и вашим детям этим дышать — вы тоже будете улыбаться и сиять или в лес поедете? Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Не надо портить жизнь людям, тогда все будут добрые»пишет тюменка в соцсетях