В Тюмени управляющие компании и квартальные уделяют больше внимания уборке снега

В компании пояснили, что своевременная уборка контейнерных площадок и подъездных путей к ним от снега очень важна: с промедлением управляющей компании проблемы двора только усугубляются. Дело в том, что наполненная ёмкость, даже оборудованная специальными колёсами, слишком тяжёлая и передвинуть её к мусоровозу не под силу даже двум крепким мужчинам – с полной загрузкой коммунальных отходов такой бак весит 200-300 кг. Кроме этого, возникает риск поломки оборудования или застревания, если слой осадков достигает нескольких сантиметров.