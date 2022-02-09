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В Тюмени управляющие компании и квартальные уделяют больше внимания уборке снега

9 февраля 06:30
Фото: «ТЭО»
В Тюмени меняется подход к содержанию контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. Улучшения отметили транспортировщики ТКО и специалисты регионального оператора.

«Действительно, этой зимой появилось взаимопонимание с некоторыми управляющими компаниями. Чистоте на площадках стали уделять много внимания и квартальные. Изменения ощутимы: совместные усилия позволяют придерживаться графиков работы спецтехники, а самим тюменцам комфортно пользоваться коммунальной услугой несмотря на погодные условия. Даже в снежные дни проблемные адреса, где доступ к площадкам полностью ограничен, скорее исключение, чем правило»,отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Фото: «ТЭО»

В компании пояснили, что своевременная уборка контейнерных площадок и подъездных путей к ним от снега очень важна: с промедлением управляющей компании проблемы двора только усугубляются. Дело в том, что наполненная ёмкость, даже оборудованная специальными колёсами, слишком тяжёлая и передвинуть её к мусоровозу не под силу даже двум крепким мужчинам – с полной загрузкой коммунальных отходов такой бак весит 200-300 кг. Кроме этого, возникает риск поломки оборудования или застревания, если слой осадков достигает нескольких сантиметров.

#Новости#ООО "ТЭО"#Валерия Карашлийска#Город
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