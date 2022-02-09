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В Тюмени 16-летний парень погиб, выпав из окна дома на улице Сперанского

9 февраля 12:27
Фото: 1Mi
В Тюмени 9 февраля очевидцы сообщили о падении 16-летнего молодого человека. Инцидент произошел на улице Сперанского, парень погиб на месте. В СК рассказали, что обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Отмечается, что тюменец упал с 11 этажа многоквартирного здания. На месте происшествия работают сотрудники МВД и СКР.

В пресс-службе СК по Тюменской области «Нашему городу» сказали, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Похожая трагедия произошла в областной столице 3 февраля. Утром подросток сорвался с высоты 14 этажа, об этом сообщили горожане в соцсетях.

Стоит отметить, что ежегодно в городе происходит несколько десятков подобных случаев. Летом с высоты часто падают дети. В конце января в районе дома № 137 на Московском тракте упал 21-летний тюменец, его доставили в реанимацию.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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