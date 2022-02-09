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В стратегию цифровой трансформации Тюменской области могут включить ещё 5 направлений

9 февраля 09:45
Фото: pixabay.com
В стратегии цифровой трансформации Тюменской области могут появиться новые направления. В скором времени данная вопрос будет рассмотрен на профильной комиссии с участие главы региона Александра Моора, сообщает областной департамент информатизации.

8 февраля в формате онлайн состоялось первое в этом году совещание с должностными лицами исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Тюменской области, ответственными за цифровую трансформацию.

На совещании был рассмотрен вопрос расширения состава сфер стратегии цифровой трансформации Тюменской области в рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области. Напомним, что согласно текущей утверждённой стратегии Тюменской области в состав вошли 6 направлений, 95 показателей и 49 проектов.

Органами исполнительной власти были проработаны и даны предложения по 5 новым направлениями: «Экология и природопользование», «ИТ и инфраструктура», «Физическая культура, спорт и дополнительное образование», «Строительство», «Общественная безопасность».

Также, одна из тем повестки — это потребность дополнительного финансирования проектов по цифровой трансформации. Это касается прежде всего новых проектов, которые были предложены для включения в стратегию цифровой трансформации Тюменской области в рамках новых сфер.

По итогам проведённой работы департамент информатизации Тюменской области вынесет данные вопросы на рассмотрение комиссии по цифровому развитию Тюменской области, председателем которой является губернатор Тюменской области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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