В среду в Тюмени будет солнечно

Ближе к 8 часам облака над городом рассеются, температура воздуха составит – 8 градусов. Скорость ветра снизится до 4-5 метров в секунду, влажность около 80%. Высота снежного покрова уменьшится до 38,6 сантиметра.
В четверг немного похолодает до – 10 градусов. Весь день в областной столице будет пасмурно, скорость южного ветра составит 5-6 метров в секунду. Влажность около 85%, атмосферное давление выше нормы.
Похолодание до – 14 градусов ожидается в пятницу. Синоптики не ожидают в Тюмени осадков, скорость ветра повысится до семи метров в секунду. Осадков не ожидается, влажность около 74%.
До конца недели возможны снегопады. Температура воздуха составит – 15 градусов, тюменцев ждет пасмурная погода.