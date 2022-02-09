В 2022 году тюменским врачам сохранят все ковидные выплаты и доплаты

На выплаты направят 1,4 млрд рублей.
За прошедший год в 20 учреждениях здравоохранения проведен ремонт, было построено 6 новых ФАПов. Для врачей закупили почти 4 000 единиц медтехники, в этом году больницы получат 101 автомобиль для модернизации транспорта.
«В 2022 году все выплаты и доплаты врачам сохраняются»отметил губернатор.
Ранее «Наш город» сообщал, что несмотря на большое количество кабинетов-фильтров в Тюмени, очереди в них, как в поликлиниках. Горожане присылают в редакцию фото этих мест и сообщают о большом числе пациентов.
В связи с большим всплеском заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в школах, детских садах, учреждениях культуры Тюмени были развернуты временные кабинеты-фильтры с целью разгрузить поликлиники и оказывать более оперативную помощь населению. Горожане утверждают, что в кабинетах-фильтрах приходиться стоять по два, а то и по три часа.
В пример привели фильтр на улице 50 лет Октября. Пришедших на диагностику поджидает ещё одна проблема — некоторым тюменцам отказывают в помощи, если больной не прикреплен к поликлинике и информации о нем нет в базе данных. «Цифровизация пока не добралась до фильтров», жители областной столицы рассчитывают на то, что эти трудности будут устранены в ближайшее время.