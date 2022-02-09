В 2022 году тюменским врачам сохранят все ковидные выплаты и доплаты

В пример привели фильтр на улице 50 лет Октября. Пришедших на диагностику поджидает ещё одна проблема — некоторым тюменцам отказывают в помощи, если больной не прикреплен к поликлинике и информации о нем нет в базе данных. «Цифровизация пока не добралась до фильтров», жители областной столицы рассчитывают на то, что эти трудности будут устранены в ближайшее время.