В 2021 году экспорт товаров и услуг Тюменской области вырос до 1,3 млрд долларов

Более того? в 2021 году зафиксирован рост экспорта, «93% — несырьевой и неэнергетический экспорт. За год на 20% выросло общее число тюменских экспортёров (до 224 контрагентов), среди них есть и предприятия малого и среднего бизнеса. В абсолютных цифрах за 11 месяцев прошлого года объём экспорта составил 1,3 млрд $, в 2020 за этот же промежуток времени он был равен 476 млн $.