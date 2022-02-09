В 2021 году экспорт товаров и услуг Тюменской области вырос до 1,3 млрд долларов

На пресс-конференции губернатор отметил, что регион имеет наивысший уровень кредитного рейтинга среди субъектов РФ, прогноз «стабильный». По данным Агентства стратегических инициатив, область вернула 3 место в национальном рейтинге состояний инвестиционного климата
Более того? в 2021 году зафиксирован рост экспорта, «93% — несырьевой и неэнергетический экспорт. За год на 20% выросло общее число тюменских экспортёров (до 224 контрагентов), среди них есть и предприятия малого и среднего бизнеса. В абсолютных цифрах за 11 месяцев прошлого года объём экспорта составил 1,3 млрд $, в 2020 за этот же промежуток времени он был равен 476 млн $.
В декабре прошлого года глава региона сообщил, что обеспечение благоприятных условий для экспортной деятельности — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Губернатор отметил, что в инвестиционной стратегии Тюменской области развитию и расширению экспорта отводится ключевое место. Примечательно, что экспорт услуг пока составляет лишь около 20 процентов от общего объема, но постепенно их доля будет только увеличиваться.