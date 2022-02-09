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Тюменский стилист рассказала о моде на косоворотки

8 февраля 21:15
Фото: Инстаграм @levelsuit
В начале февраля в социальных сетях появились новости о выпуске серии косовороток. Об этом объявил один из оппозиционных политиков Роман Юнеман. В социальных сетях начались бурные дискуссии среди пользователей. Некоторые считают, что это «опасная дорожка».

Как считает стилист и преподаватель курсов по имиджу Лидия Южакова, основной причиной роста интереса к такой одежде являются настроения в обществе.

«Сейчас прослеживаются настроения патриотизма, здесь и про самобытность и про сохранение наследия. Всё это находит отражение в моде», — рассказала она.

По мнению стилиста, несмотря на шквал критики, вызванный выпуском косовороток, на сегодняшний день заметна тенденция на продвижение положительного образа культуры.

Фото: Инстаграм @levelsuit

«Я спокойно и трезво отношусь к любой одежде: национальному костюму и дизайнерским решениям. Любое изделие может быть уместно в определенных обстоятельствах и иметь своего потребителя»Лидия Южакова, преподаватель курсов по имиджу

Роман Юнеман и его последователи упирают на то, что в начале 20 века косоворотка перешла из разряда сельской одежды в разряд городского атрибута, которую носил и Николай II.

Сторонники косовороток в России отрицают, что стали их продвигать на волне информационного противостояния с Украиной — ведь именно там косоворотки стали продвигать политики в том числе как национальную одежду с 90-х годов XX в.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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