Тюменский стилист рассказала о моде на косоворотки

Как считает стилист и преподаватель курсов по имиджу Лидия Южакова, основной причиной роста интереса к такой одежде являются настроения в обществе.
«Сейчас прослеживаются настроения патриотизма, здесь и про самобытность и про сохранение наследия. Всё это находит отражение в моде», — рассказала она.
По мнению стилиста, несмотря на шквал критики, вызванный выпуском косовороток, на сегодняшний день заметна тенденция на продвижение положительного образа культуры.
«Я спокойно и трезво отношусь к любой одежде: национальному костюму и дизайнерским решениям. Любое изделие может быть уместно в определенных обстоятельствах и иметь своего потребителя»Лидия Южакова, преподаватель курсов по имиджу
Роман Юнеман и его последователи упирают на то, что в начале 20 века косоворотка перешла из разряда сельской одежды в разряд городского атрибута, которую носил и Николай II.
Сторонники косовороток в России отрицают, что стали их продвигать на волне информационного противостояния с Украиной — ведь именно там косоворотки стали продвигать политики в том числе как национальную одежду с 90-х годов XX в.