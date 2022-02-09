Тюменский аэропорт Рощино обслужил 2 млн пассажиров и принял 24 тысячи самолётов

Губернатор поздравил с профессиональным праздником авиаторов и ветеранов этой сферы и отметил их компетентность и ответственность, с помощью которых специалисты и дальше будут развивать как отрасль, так и профессиональные качества.
Гражданская авиация Тюменской области развивается. В прошлом году в сентябре был открыт аэропорт «Ремезов» в Тобольске, который уже принял 10 тысяч пассажиров.
«Ответственное отношение к делу, высокая компетентность и преданность профессии позволят специалистам гражданской авиации и в будущем безопасно и бесперебойно доставлять пассажиров и грузы, приумножать славные традиции авиаторов», — отметил глава области.
С помощью малой авиации из труднодоступных мест были перевезены 9 тысяч пассажиров, а также выполнено 315 регулярных рейсов. Санавиация региона провела 234 вылета.
Аэропорт в Тобольске — это важный инфраструктурный проект, который поможет вывести город на новый этап развития. Кроме того, он поспособствует развитию туризма и туристическо-инвестиционного потенциала в Тобольске. В 2022 году количество направлений полётов из аэропорта «Ремезов» планируется увеличить в два раза, тогда число рейсов вырастет до 26 в неделю