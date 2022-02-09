Тюменский аэропорт Рощино обслужил 2 млн пассажиров и принял 24 тысячи самолётов

Аэропорт в Тобольске — это важный инфраструктурный проект, который поможет вывести город на новый этап развития. Кроме того, он поспособствует развитию туризма и туристическо-инвестиционного потенциала в Тобольске. В 2022 году количество направлений полётов из аэропорта «Ремезов» планируется увеличить в два раза, тогда число рейсов вырастет до 26 в неделю