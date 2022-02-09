Тюменские таможенники задержали 60 тонн сливочного масла с нарушениями из Казахстана

Рядом с российско-казахстанской границей тюменские таможенники остановили три гружённые фуры и обнаружили там почти 60 тонн сливочного масла с нарушениями маркировки. Продукция ехала из Республики Казахстан и Республики Кыргызстан в Рязанскую, Воронежскую и Новосибирскую области, рассказали в региональном ведомстве.

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