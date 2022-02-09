Тюменские таможенники задержали 60 тонн сливочного масла с нарушениями из Казахстана

При досмотре грузовиков таможенники обнаружили более 3 тысяч коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки.
«Груз, масса которого без упаковки составляла 59 994 кг, оказался не введённым в оборот на территории РФ. Таким образом, товар запрещено продавать и перемещать по субъектам России», — пояснили специалисты.
Из-за нарушения требований маркировки Управление Роспотребнадзора возбудило административные дела по статье 15.12 КоАП РФ.
В таможне также добавили, что с начала текущего года сотрудники впервые выявили партию молочной продукции c таким нарушением.