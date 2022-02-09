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Тюменские таможенники задержали 60 тонн сливочного масла с нарушениями из Казахстана

9 февраля 07:11
Фото: Тюменская таможня
Тюменские таможенники задержали 60 тонн сливочного масла с нарушениями
Рядом с российско-казахстанской границей тюменские таможенники остановили три гружённые фуры и обнаружили там почти 60 тонн сливочного масла с нарушениями маркировки. Продукция ехала из Республики Казахстан и Республики Кыргызстан в Рязанскую, Воронежскую и Новосибирскую области, рассказали в региональном ведомстве.
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Тюмень

При досмотре грузовиков таможенники обнаружили более 3 тысяч коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки.

«Груз, масса которого без упаковки составляла 59 994 кг, оказался не введённым в оборот на территории РФ. Таким образом, товар запрещено продавать и перемещать по субъектам России», — пояснили специалисты.

Из-за нарушения требований маркировки Управление Роспотребнадзора возбудило административные дела по статье 15.12 КоАП РФ.

В таможне также добавили, что с начала текущего года сотрудники впервые выявили партию молочной продукции c таким нарушением.

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#Новости#Тюменская таможня#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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