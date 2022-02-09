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Тюменец выращивал дома растение, содержащее наркотические вещества

9 февраля 08:53
Фото: 1Mi
Тюменец выращивал дома растение, содержащее наркотические вещества
Полицейские получили информацию о том, что 36-летний житель Заводоуковска выращивает дома растение, содержащее наркотические вещества, рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД.
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Тюмень

Прибыв на место для беседы, участковые заметили, что хозяин дома очень нервный. Он сбивчиво и непоследовательно отвечал на вопросы.

«В результате подозреваемый признался, что выращивает в доме марихуану. Тогда стражи порядка забрали растение и отправили экспертам, которые выяснили, что культура содержит наркотическое вещество „марихуана“. Масса куста составляла порядка 250 граммов», пояснили в Управлении.

Помимо того, правоохранители изъяли из дома подозреваемого всё необходимое для культивирования оборудование.

На задержанного возбудили уголовное дело по статьи 228.2 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества». За своё пристрастие мужчина может лишиться свободы на срок до 3 лет.

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