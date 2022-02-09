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Три новых школы скоро откроются в Тюменской области

9 февраля 13:38
Фото: 1Mi
В 2022 году в Тюменской области построят три новых учебных заведения. Одно из них появится в областной столице, сообщал губернатор Тюменской области 9 февраля.

Активно идут монтажные работы в Ямальском микрорайоне, здесь тоже появится учебное заведение.

«Школа откроется в Тюмени у сквера Комсомольский»отметил Александр Моор.

В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Между тем жители областной столицы полагают, что этого недостаточно. Население города растет довольно быстро.

«Как в садиках будет – по 45 человек. Пример – Лесобаза. Столько высоток новых, но в садике 45 детей в группе. Школа в три смены», - сообщил тюменец Галенко В.

Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в прошлом — три школы.

Ранее в школе № 94 Тюмени прошёл «Урок цифры», на котором ребята узнали, что такое кибератаки и как им противостоять. Полученные знания участники закрепили на интерактивной командной игре, где им предстояло вычислить настоящее сообщение от представителя банка, обозначить подозрительные моменты при звонках, которые указывают на мошенников, и выяснить, как именно можно случайно помочь преступникам.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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