Три новых школы скоро откроются в Тюменской области

Ранее в школе № 94 Тюмени прошёл «Урок цифры», на котором ребята узнали, что такое кибератаки и как им противостоять. Полученные знания участники закрепили на интерактивной командной игре, где им предстояло вычислить настоящее сообщение от представителя банка, обозначить подозрительные моменты при звонках, которые указывают на мошенников, и выяснить, как именно можно случайно помочь преступникам.