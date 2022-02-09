Стали известны составы российских лыжников на «классику» в рамках Олимпийских игр

Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на «РИА Новости», Отметим отсутствие в женском составе дебютантки Игр Вероники Степановой, а в мужском - серебряного призера в скиатлоне Дениса Спицова и обладателя бронзы в свободном спринте Александра Терентьева.
Напомним, что победителем скиатлона стал Александр Большунов, чья медаль стала первым золотом на текущих Играх, а у женщин серебро в аналогичной дисциплине завоевала Наталья Непряева. Старты классик пройдут 10 (женщины) и 11 (мужчины) февраля соответственно.