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Стали известны составы российских лыжников на «классику» в рамках Олимпийских игр

9 февраля 19:43
Фото: pxhere.com
Участников гонок назвала руководитель российской лыжной федерации Елена Вяльбе. С ее слов, в женскую команду вошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева. Мужчин представят Александр Большунов, Алексей Червоткин. Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на «РИА Новости», Отметим отсутствие в женском составе дебютантки Игр Вероники Степановой, а в мужском - серебряного призера в скиатлоне Дениса Спицова и обладателя бронзы в свободном спринте Александра Терентьева.

Напомним, что победителем скиатлона стал Александр Большунов, чья медаль стала первым золотом на текущих Играх, а у женщин серебро в аналогичной дисциплине завоевала Наталья Непряева. Старты классик пройдут 10 (женщины) и 11 (мужчины) февраля соответственно.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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