С помощью приставов тюменец добился общения с дочерью

«Беседуя с женщиной пристав объяснил ей, что конфликт между родителями влияет на психологическое состояние ребёнка и привёл несколько доводов, с которыми женщина не стала спорить. После чего дала обещание больше не препятствовать общению отца с дочерью», пояснили в ведомстве.