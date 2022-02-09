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С помощью приставов тюменец добился общения с дочерью

9 февраля 08:19
Фото: 1Mi
С помощью приставов тюменец добился общения с дочерью
Бывшая супруга не исполняла решение суда и запрещала дочке проводить время с отцом, несмотря на то, что мужчина хотел принимать участие в жизни ребёнка и исправно платил алименты. Тогда тюменец обратился к судебным приставам, рассказали в региональном Управлении ФНС.
Сюжет
Тюмень

После множественных бесед матери с судебным приставом-исполнителем встреча отца с дочерью наконец состоялась.

«Беседуя с женщиной пристав объяснил ей, что конфликт между родителями влияет на психологическое состояние ребёнка и привёл несколько доводов, с которыми женщина не стала спорить. После чего дала обещание больше не препятствовать общению отца с дочерью», пояснили в ведомстве.

После всех действий сотрудника Управления мужчина рассказал, что в итоге он договорился с бывшей супругой и встречается с дочкой в условленные ранее дни.

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