С помощью приставов тюменец добился общения с дочерью

После множественных бесед матери с судебным приставом-исполнителем встреча отца с дочерью наконец состоялась.
«Беседуя с женщиной пристав объяснил ей, что конфликт между родителями влияет на психологическое состояние ребёнка и привёл несколько доводов, с которыми женщина не стала спорить. После чего дала обещание больше не препятствовать общению отца с дочерью», пояснили в ведомстве.
После всех действий сотрудника Управления мужчина рассказал, что в итоге он договорился с бывшей супругой и встречается с дочкой в условленные ранее дни.