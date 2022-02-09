РЭО инвестирует 4 млрд рублей в новый завод по переработке ТКО в Магадане

Как пишет rg.ru, это первый концессионный проект, который будет профинансирован за счет размещения облигаций на бирже.
Концессионное соглашение было подписано между заместителем председателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и генеральным директором ООО «Магаданская экологическая концессия» Денисом Морозовым. При подписании документа участвовал глава РЭО Денис Буцаев и глава Минприроды России Александр Козлов.
Первый выпуск облигаций РЭО запланирован на этот год. Современный завод будет включать в себя сортировку крупногабаритных отходов, а также обработку и утилизацию ТКО, рассказал Буцаев.
Новый объект планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. РЭО предоставит концессионеру заем в размере свыше четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций. Планируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.
Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что первый раз в России было подписано соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Этот проект поможет региону вдвое сократить количество отходов на полигонах и увеличить сортировку до 100%. Так, Магаданская область благодаря новому заводу полностью выполнит показатели национального проекта.
Для масштабирования данной практики было подписано соглашение о намерениях между Минприроды РФ, правительством региона и РЭО. Согласно данному документу, Минприроды обязуется помогать региональному правительству и РЭО в реализации проектов. А РЭО должен предоставлять меры поддержки для проектов.