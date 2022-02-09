РЭО инвестирует 4 млрд рублей в новый завод по переработке ТКО в Магадане

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что первый раз в России было подписано соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Этот проект поможет региону вдвое сократить количество отходов на полигонах и увеличить сортировку до 100%. Так, Магаданская область благодаря новому заводу полностью выполнит показатели национального проекта.