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РЭО инвестирует 4 млрд рублей в новый завод по переработке ТКО в Магадане

9 февраля 19:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Магаданской области откроется новый завод по переработке ТКО, в который Российский экологический оператор (РЭО) вложит четыре миллиарда рублей. Деньги будут привлечены за счет размещения облигаций ППК «РЭО» на Московской бирже в рамках облигационной программы на 100 миллиардов рублей.

Как пишет rg.ru, это первый концессионный проект, который будет профинансирован за счет размещения облигаций на бирже.

Концессионное соглашение было подписано между заместителем председателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и генеральным директором ООО «Магаданская экологическая концессия» Денисом Морозовым. При подписании документа участвовал глава РЭО Денис Буцаев и глава Минприроды России Александр Козлов.

Первый выпуск облигаций РЭО запланирован на этот год. Современный завод будет включать в себя сортировку крупногабаритных отходов, а также обработку и утилизацию ТКО, рассказал Буцаев.

Новый объект планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. РЭО предоставит концессионеру заем в размере свыше четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций. Планируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что первый раз в России было подписано соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Этот проект поможет региону вдвое сократить количество отходов на полигонах и увеличить сортировку до 100%. Так, Магаданская область благодаря новому заводу полностью выполнит показатели национального проекта.

Для масштабирования данной практики было подписано соглашение о намерениях между Минприроды РФ, правительством региона и РЭО. Согласно данному документу, Минприроды обязуется помогать региональному правительству и РЭО в реализации проектов. А РЭО должен предоставлять меры поддержки для проектов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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