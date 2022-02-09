Развитие центра Тюмени идет по графику

Компания взяла на себя обязательства — завершить строительство квартала до конца 2027 года.
7 февраля 2022 года дан старт строительству уже третьего дома — забита первая свая. Развитие квартала идет по графику, в строгом соответствии с планом.
Строительство ведется на участке 6,6 га. В доме по адресу ул. Машарова, д. 2 производится заливка монолита на уровне 15 этажа, в доме 4 — заливка монолита на уровне подземного паркинга. Продажи в этих домах открыты.
Реализация авторского квартала «Машаров» имеет большое значение для Тюмени: застройщик формирует новые пешеходные связи в центре города, появится новый сквер.
Сквозь квартал будет проходить бульвар с торговой галереей, который объединит ул. Советскую и ул. Республики. Улица Станкостроителей также преобразится: она будет открыта только для пешеходного движения.
Сибинтел-Холдинг — компания, которая реализует в Тюмени крупные девелоперские проекты. За 30 лет активной работы в регионе компания построила Аквапарк «Лето Лето», Галерею «Вояж», ТРЦ «Гудвин» и «Премьер», бизнес-центр «Столыпин», деловой дом «Дежнев», жилой комплекс «Даудель».
Узнать подробнее о проекте Авторский квартал «Машаров» можно на сайте застройщика: Masharov-kvartal.ru.
Застройщик АО «Специализированный застройщик «Авторский квартал Машаров», проектная декларация — на сайте наш.дом.рф