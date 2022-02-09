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Развитие центра Тюмени идет по графику

9 февраля 05:15
Фото: фото предоставлены Сибинтел-Холдинг
В апреле 2021 года Сибинтел-Холдинг начал реализацию жилого комплекса в центре города — авторский квартал Машаров. Проект расположился в створе улиц Советская, Станкостроителей, Машарова и М. Горького.

Компания взяла на себя обязательства — завершить строительство квартала до конца 2027 года.

7 февраля 2022 года дан старт строительству уже третьего дома — забита первая свая. Развитие квартала идет по графику, в строгом соответствии с планом.

Строительство ведется на участке 6,6 га. В доме по адресу ул. Машарова, д. 2 производится заливка монолита на уровне 15 этажа, в доме 4 — заливка монолита на уровне подземного паркинга. Продажи в этих домах открыты.

Фото: фото предоставлены Сибинтел-Холдинг

Реализация авторского квартала «Машаров» имеет большое значение для Тюмени: застройщик формирует новые пешеходные связи в центре города, появится новый сквер.

Фото: фото предоставлены Сибинтел-Холдинг

Сквозь квартал будет проходить бульвар с торговой галереей, который объединит ул. Советскую и ул. Республики. Улица Станкостроителей также преобразится: она будет открыта только для пешеходного движения.

Фото: фото предоставлены Сибинтел-Холдинг

Сибинтел-Холдинг — компания, которая реализует в Тюмени крупные девелоперские проекты. За 30 лет активной работы в регионе компания построила Аквапарк «Лето Лето», Галерею «Вояж», ТРЦ «Гудвин» и «Премьер», бизнес-центр «Столыпин», деловой дом «Дежнев», жилой комплекс «Даудель».

Узнать подробнее о проекте Авторский квартал «Машаров» можно на сайте застройщика: Masharov-kvartal.ru.

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Авторский квартал Машаров», проектная декларация — на сайте наш.дом.рф

#Новости#Валерия Карашлийска#Город
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