При поддержке ВЭБ.РФ в России построят первый крупный комплекс зеленой металлургии

Как сообщает newsnn.ru, объект возводится с помощью механизма СПИК и денежных средств ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов рублей. Срок введения в эксплуатацию намечен на 2025 год. Всего на площадке комплекса планируют построить около 100 объектов.
Первый зампредседателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский рассказал, что деньги на покупку оборудования уже направлены, сейчас идет подготовка к строительно-монтажным работам. Он отметил, что проект реализуется опережающим темпами.
«Строительство подобных предприятий отвечает Целям устойчивого развития и задаче по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», – добавил он
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что строящийся комплекс является примером того, что даже в углеродоёмких отраслях могут появляться зеленые предприятия.
Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев отметил, что с новым предприятием в России начнется производство стали с низкой углеродоемкостью, отвечающей потребностям современного общества.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что проект зеленой металлургии уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на существенное снижение вредного воздействия на окружающую среду. Предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 миллиона тонн в год. Также комплекс даст работу порядка 700 специалистам и значительно увеличит внутренний валовый продукт Нижегородской области.