При поддержке ВЭБ.РФ в России построят первый крупный комплекс зеленой металлургии

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что проект зеленой металлургии уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на существенное снижение вредного воздействия на окружающую среду. Предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 миллиона тонн в год. Также комплекс даст работу порядка 700 специалистам и значительно увеличит внутренний валовый продукт Нижегородской области.