ОК начали скрывать изображения 18+ в переписке

ОК уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам и нежелательным знакомствам. Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты». Получатели смогут самостоятельно решить, открывать подобный контент или нет. Благодаря этому пользователи будут защищены от просмотра подобных изображений. «Размытие» изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.