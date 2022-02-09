Минобрнауки РФ начинает реализацию масштабных проектов

По информации Telegram канала «Мейстер», правительственное ведомство планирует активно продвигать крупные проекты и развивать базу подведомственных организаций.
В частности, в этом году на новое оборудование выделят около 12 млрд рублей. Это почти на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Данная сумма будет распределена среди 205 вузов и НИИ. Помимо этого, министр науки и образования Валерий Фальков предложил новый проект. Он позволит обеспечить ученых отечественным научным оборудованием в условиях санкций.
Авторы канала считают, что тема импортозамещения одна из главных проблем, которую пытаются решить все отрасли страны. При этом они считают важным подобное, поскольку отечественные разработки постепенно появляются. По их мнению, в дальнейшем их стать больше. В частности, в России уже создаются прототипы отечественных газоанализаторов, которые будут контролировать выброс парниковых газов. «Мейстер» считает, что они уже превосходят по возможностям зарубежные аналоги. К слову, федеральная программа по экологии и климатическим изменениям профинансирована до 2024 года, и в рамках этой программы консорциум из 70 институтов получит почти 6 млрд рублей.
Также авторы канала отметили работу кураторов развития науки и высшего образования в России, а именно Фурсенко, Чернышенко и Фалькова. По их мнению, они успешно справляются со своей работой, решая поставленные задачи, которые сейчас перед ними стоят.
При этом «Мейстер» интересует также вопрос реализации полноценной реформы стипендий и социальной помощи в ВУЗах. Однако они считают, что подобным должно заниматься все правительство страны, а не только кураторы образовательной сферы.