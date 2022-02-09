Минобрнауки РФ начинает реализацию масштабных проектов

Авторы канала считают, что тема импортозамещения одна из главных проблем, которую пытаются решить все отрасли страны. При этом они считают важным подобное, поскольку отечественные разработки постепенно появляются. По их мнению, в дальнейшем их стать больше. В частности, в России уже создаются прототипы отечественных газоанализаторов, которые будут контролировать выброс парниковых газов. «Мейстер» считает, что они уже превосходят по возможностям зарубежные аналоги. К слову, федеральная программа по экологии и климатическим изменениям профинансирована до 2024 года, и в рамках этой программы консорциум из 70 институтов получит почти 6 млрд рублей.