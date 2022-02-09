Глава Северной Осетии проконтролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева

Как сообщает издание NEWS.ru, на днях Гаглоев заявил на своей страничке в Instagram о пропаже своей тёти недалеко от границы Чечни и Ингушетии. Спортсмен отметил, что женщина вернулась из Дубая и приземлилась в аэропорту города Грозного, однако до дома не доехала. Георгий Гаглоев попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова оказать помощь в поисках. Гаглоев также попросил помощи у жителей Осетии.