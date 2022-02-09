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Глава Северной Осетии проконтролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева

9 февраля 14:00
Фото: http://alania.gov.ru/
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял под личный контроль поиск жительницы республики. Как сообщает пресс-служба республики пропавшая является тетей российского борца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева.

Как сообщает издание NEWS.ru, на днях Гаглоев заявил на своей страничке в Instagram о пропаже своей тёти недалеко от границы Чечни и Ингушетии. Спортсмен отметил, что женщина вернулась из Дубая и приземлилась в аэропорту города Грозного, однако до дома не доехала. Георгий Гаглоев попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова оказать помощь в поисках. Гаглоев также попросил помощи у жителей Осетии.

«Информация на особом контроле у главы», — отметили представители главы республики.

Автомобиль родственницы спортсмена был найден на границе Чечни и Ингушетии. В нем остались личные вещи и деньги пропавшей и ее водителя. Как отметил спортсмен, отпечатков пальцев либо других следов не обнаружено.

Георгий Гаглоев сообщил, что правоохранительные органы Чечни и Ингушетии пока ничем помочь родственникам не могут. Среди жителей прошёл слух, что якобы женщина и водитель находятся в одном из отделений Чечни их должны отпустить. Позднее эта информация была опровергнута.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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